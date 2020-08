Bonus da 1.000 euro, parte la corsa per 530mila professionisti. Ecco chi deve fare la domanda (Di domenica 16 agosto 2020) Arriva il reddito di ultima istanza del mese di maggio per i professionisti iscritti alle casse di previdenza. Per chi non lo ha mai avuto domande entro il 16 settembre 2020 Leggi su ilsole24ore

fattoquotidiano : 30.000 FIRME Sapere è un diritto dei lettori: fuori i nomi dei parlamentari che hanno chiesto il bonus. Firma anche… - Italia_Notizie : Bonus da 1.000 euro, parte la corsa per 530mila professionisti - fisco24_info : Bonus da 1.000 euro, parte la corsa per 530mila professionisti: Arriva il reddito di ultima istanza del mese di mag… - yudanshakai : @anna_salvaje Per fruire del bonus, i professionisti iscritti alle casse private dovevano rispettate dei limiti di… - Elleenne1 : RT @Perla_Madonnaaa: Amedeo Cicala, sindaco leghista di Viggiano il bonus se l'è creato ad hoc. A maggio viene approvata una delibera da tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 000 Bonus da 1.000 euro, parte la corsa per 530mila professionisti

Notai, architetti, dentisti e avvocati, si riapre la corsa al bonus da 1.000 euro. Una corsa per 530mila professionisti iscritti alle casse di previdenza che, con l'entrata in vigore del decreto di Ag ...

Bonus bici e monopattini, si cambia: le novità in arrivo

Bonus bici e monopattino: come (e quando) si potrà chiedere il rimborso? Ecco le ultime indiscrezioni sul bonus mobilità. Bonus bici e monopattini: quanto sta succedendo per uno dei bonus con maggior ...

Notai, architetti, dentisti e avvocati, si riapre la corsa al bonus da 1.000 euro. Una corsa per 530mila professionisti iscritti alle casse di previdenza che, con l'entrata in vigore del decreto di Ag ...Bonus bici e monopattino: come (e quando) si potrà chiedere il rimborso? Ecco le ultime indiscrezioni sul bonus mobilità. Bonus bici e monopattini: quanto sta succedendo per uno dei bonus con maggior ...