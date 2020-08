Barcellona, Bartomeu conferma: «Quique Setien è stato licenziato» (Di domenica 16 agosto 2020) Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, ha confermato il licenziamento di Quique Setien. Le sue parole Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, ha confermato ai microfoni di Tiempo de Juego il licenziamento di Quique Setien. Il numero uno del club, all’uscita della riunione direttiva negli uffici del club con Abidal e Planes, ha detto ai cronisti presenti che Setien è stato licenziato. Domani dopo che si sarà riunita la giunta direttiva del club blaugrana si saprà qualcosa in più sul successore. In pole position c’è Ronald Koeman mentre sullo sfondo rimangono Pochettino e Xavi. 💥ÚLTIMA ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : Sarà un lunedì cruciale in casa #Barcellona. #Koeman sempre in cima alla lista - DiMarzio : #Barcellona: le parole di #Bartomeu e i primi nomi per la panchina - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #Barcellona, #Bartomeu: ‘#Setien è fuori'. #Koeman in pole per sostituirlo - oscarvalle1984 : RT @tom_zio: Visto che il tema #Messi sta spopolando vi dico quel che mi hanno raccontato. La posizione di Leo è la seguente o ME o #Barto… - AbelardoEremita : RT @corradone91: #Bartomeu annuncia a #CadenaCope che Quique #Setien è stato già esonerato dal #Barcellona. Il #Barça ratificherà definitiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Bartomeu Barcellona, Bartomeu conferma: «Quique Setien è stato licenziato» Calcio News 24 Barcellona, Allegri tra i candidati alla panchina: ma Koeman è il netto favorito

BARCELLONA - C'è anche Massimiliano Allegri tra i candidati ... Lunedì è prevista una riunione tra i soci del club e qualora il presidente Bartomeu, nonostante la pioggia di critiche post Champions, ...

Barcellona, Bartomeu conferma: «Quique Setien è stato licenziato»

Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, ha confermato ai microfoni di Tiempo de Juego il licenziamento di Quique Setien. Il numero uno del club, all’uscita della riunione direttiva negli uffici del ...

BARCELLONA - C'è anche Massimiliano Allegri tra i candidati ... Lunedì è prevista una riunione tra i soci del club e qualora il presidente Bartomeu, nonostante la pioggia di critiche post Champions, ...Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, ha confermato ai microfoni di Tiempo de Juego il licenziamento di Quique Setien. Il numero uno del club, all’uscita della riunione direttiva negli uffici del ...