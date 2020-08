Wta Lexington 2020: programma e orari venerdì 15 agosto (Di sabato 15 agosto 2020) Il programma e l’ordine di gioco di venerdì 15 agosto per quanto riguarda il Wta International di Lexington 2020. Sarà Shelby Rogers e non Serena Williams ad inaugurare la giornata odierna scendendo in campo nel match che la vedrà opposta ad una giocatrice molto in forma come Jil Teichmann. La numero uno del seeding ha infatti perso al tie-break del terzo set nel derby americano ed è stata estromessa dal torneo. A seguire scenderanno in campo le statunitensi Jennifer Brady e Coco Gauff. Ecco l’ordine di gioco del 15 agosto con orari italiani: A partire dalle ore 17.00: Rogers-Teichmann A seguire: Brady-Gauff Leggi su sportface

Si ferma ai quarti di finale il primo torneo di Serena Williams post-lockdown. La pluricampionessa statunitense viene eliminata dalla connazionale Shelby Rogers, attualmente numero 116 del ranking fem ...

Il torneo WTA International di Lexington di tennis è proseguito nella notte italiana, con il programma in ritardo per la pioggia: si sono disputati gli incontri dei quarti di finale. Esce Serena Willi ...

