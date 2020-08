Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2020 ore 16:30 (Di sabato 15 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 15 AGOSTO 2020 ORE 16.20 FRANCESCO TITOTTO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio AL MOMENTO CIRCOLazioNE REGOLARE SU TUTTE LE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA Regione RALLENTAMENTI SU TUTTO IL LITORALE RomaNO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI, #VIADEIFORIIMPERIALI COMPLETAMENTE PEDONALIZZATA. DEVIATE LE LINEE BUS 51, 75, 85, 87, 118. COLLEGAMENTI AGGIUNTIVI NEI FINE SETTIMANA SULLE LINEE TRENITALIA FL5 (Roma CIVITAVECCHIA)-FL7 (Roma-MINTURNO)- FL8 (Roma -NETTUNO) PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA LA METRO B È INTERROTTA TRA LE ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - Roma : #Luceverde, tutte le informazioni in tempo reale sulla situazione della viabilità a #Roma e sullo stato di avanzame… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-08-2020 ore 13:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #15-08-2020 - muoversincampan : Prudenza sull'A1 Roma-Napoli, un incendio esterno all'arteria provoca fumo sulla carreggiata tra Caianello e Capua.… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 06-08-2020 ore 18 | 30 Zazoom Blog