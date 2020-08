Tragedia in Val Badia, basejumper 33enne si schianta al suolo (Di sabato 15 agosto 2020) Il basejumer è morto questa mattina alle 11.00 circa: si è schiantato al suolo a seguito di un lancio da Piz da Lec, nei pressi di Corvara di Badia. Quello che doveva essere un Ferragosto allegro e spensierato all’insegna della sua più grande passione è sfociato in un’immane Tragedia. Nella pittoresca cornice della Val Badia … Leggi su viagginews

