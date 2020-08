Risultati NBA – Chiusa la regular season, vittoria e record per Toronto: Houston soccombe ma… sorride (Di sabato 15 agosto 2020) Si chiude la regular season Nba, nella notte giocate le ultime gare fondamentali per definire i restanti verdetti prima dei play-off che scatteranno lunedì. vittoria e record per i Toronto Raptors, che si impongono 117-109 sui Denver Nuggets, lasciando a riposo gran parte dei titolari. Christian Petersen/Getty ImagesBen 68 punti dei 117 segnati arrivano dunque dalle riserve, con Stanley Johnson top scorer a quota 23. Importante successo anche per Indiana che, nello scontro diretto per il quarto posto con Miami, supera i diretti avversari 109-92. Tante le star a riposo sia da un lato che dall’altro, scelte dettate dall’imminente inizio dei play-off, a cui potrebbe non partecipare Derrick Jones Jr, che ha riportato uno stiramento ai muscoli del collo. Nelle ultime due gare della ... Leggi su sportfair

