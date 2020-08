Rafinha torna in Europa: ha firmato per l’Olympiakos (Di sabato 15 agosto 2020) Dopo un anno al Flamengo, Rafinha (34) è tornato in Europa. Il difensore brasiliano ha firmato per l'Olympiakos. Rafinha ex del Genoa, ma soprattutto del Bayern Monaco (2011-2019), club con cui ha vinto sette scudetti tedeschi e una Champions League (2013). Ma questo è il passato, per Rafinha il futuro è la Grecia.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/Flamengo/status/1294310199243800576" Rafinha torna in Europa: ha firmato per l’Olympiakos ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

