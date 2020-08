Papa Francesco: “Inutile andare sulla Luna se non si è fratelli in Terra” (Di sabato 15 agosto 2020) Papa Francesco, in occasione dell’Angelus nella festa dell’Assunzione di Maria in Cielo, ha affermato che oltre alla conquista della Luna, c’è “una conquista infinitamente più grande” per la storia dell’umanità: “La Madonna ha poggiato i piedi in paradiso: non ci è andata solo in spirito, ma anche con il corpo, con tutta se stessa. Questo passo della piccola Vergine di Nazaret è stato il grande balzo in avanti dell’umanità. Serve poco andare sulla Luna se non viviamo da fratelli sulla Terra“. “Che una di noi abiti in Cielo col corpo ci dà speranza: capiamo che siamo preziosi, destinati a risorgere. Dio non lascerà svanire il nostro ... Leggi su meteoweb.eu

vaticannews_it : #14agosto #PapaFrancesco estende al dicembre 2021 il giubileo lauretano #assunzionedimaria @SantaCasaLoreto Approf… - vaticannews_it : #15agosto #assunzione Da Francesco l'invito a ricordare il bene che Dio ha compiuto nella nostra vita come fece Mar… - vaticannews_it : #9agosto La Chiesa celebra oggi la festa di santa Teresa Benedetta della Croce, Compatrona d’Europa, testimone gene… - mo_cristy : @Pontifex_it Carissimo Papà Francesco: la mia preghiera per Lei è quotidiana! Santa Festa! ?????? - centriculturali : RT @vaticannews_it: #15agosto #assunzione Da Francesco l'invito a ricordare il bene che Dio ha compiuto nella nostra vita come fece Maria n… -