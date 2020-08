MotoGP, GP Austria: Vinales piazza la zampata nelle Libere 3 (Di sabato 15 agosto 2020) La tanto temuta pioggia ha deciso di concedere un po' di tregua in questo sabato mattina, permettendo ai protagonisti della classe regina di fare qualche giro sull'asciutto, dopo aver iniziato la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Lo spagnolo brilla con la pista che va asciugando e riesce a rientrare nella Q2 precedendo Miller e Dovizioso. Quartararo entra al pelo, Rossi sarà in Q1.Griglia di partenza Motogp: la lotta per la pole position sulla pista di Spielberg, oggi sabato 15 agosto 2020 per il Gran Premio d’Austria 2020. Occhio a Quartararo. In attesa di scoprire come si com ...