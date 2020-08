I Verdi adottano la Green New Deal (Di sabato 15 agosto 2020) Gli ecologisti vogliono in particolare che i pacchetti di stimolo economico si basino su criteri sociali ed ecologici. Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Verdi adottano

www.comune.bagheria.pa.it

In risposta alle crisi climatica, ambientale ed economica, i Verdi, riuniti in assemblea a Windisch (AG), hanno adottato una risoluzione in favore del Green New Deal. Si tratta di un piano per limitar ...In risposta alle crisi climatica, ambientale ed economica, i Verdi, riuniti in assemblea a Windisch (AG), hanno adottato una risoluzione in favore del Green New Deal. Si tratta di un piano per limitar ...