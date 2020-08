I ragazzi italiani intervistati dal Tg1 nelle discoteche in Croazia: «Non ce n’è di Coviddi» | VIDEO (Di sabato 15 agosto 2020) Il cattivo esempio del web, per il quale tutti dovrebbero prendersi le responsabilità. I social network in Italia hanno reso virale la famosa intervista ‘Buongiorno da Mondello’, con una donna che – a Live Non è la D’Urso – andava in spiaggia dicendo «Non ce n’è di Coviddi». Alla storia è stata data ampia cassa di risonanza da parte del programma Mediaset e sui social network il VIDEO si è diffuso tra i giovani. Questo servizio del Tg1 dalla Croazia, luogo di vacanza dove le discoteche sono aperte e che permettono a tanti ragazzi italiani di frequentarle con la distanza di sicurezza ridotto al minimo e con, mostra quanto il mantra sia entrato nella testa dei giovani più vulnerabili. LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo

