Gp Spagna Perez: "Importanti le gomme", Stroll: "Una grande qualifica" (Di sabato 15 agosto 2020) Un altro sabato da incorniciare per la Racing Point , che ha piazzato le due Rp20 in quarta e quinta posizione , subito dietro alle Mercedes ed a Max Verstappen. Un'ottima posizione per la gara di ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

F1, Gp Spagna: Hamilton in pole davanti a Bottas. Indietro le Ferrari: Leclerc nono, Vettel undicesimo

Lewis Hamilton partirà in pole position nel Gp di Spagna, sesta prova del mondiale di F1 in programma domani sul circuito di Montmelò. Il pilota britannico della Mercedes, leader del mondiale, ha gira ...

