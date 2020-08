Disastro Barcellona, pronta a partire la rivoluzione di Bartomeu: Xavi e Pochettino in corsa per la panchina (Di sabato 15 agosto 2020) Un Disastro senza precedenti, una vergogna che difficilmente il Barcellona dimenticherà facilmente. Il 2-8 subito nei quarti di finale di Champions League dal Bayern Monaco darà il via ad una pesante rivoluzione in casa blaugrana, che scatterà dall’esonero di Setién a cui seguiranno gli addii con molti membri del boarding. Manu Fernandez / Pool via Getty ImagesIl presidente Bartomeu è stato chiaro nella serata di ieri, sottolineando la gravità di quanto successo in campo: “è stato un Disastro, ora serviranno delle decisioni. Alcune le abbiamo già prese: nei prossimi giorni le annunceremo. Piqué ha ragione, non siamo stati all’altezza”. Segnato dunque il destino di Setien, che lascerà la propria ... Leggi su sportfair

