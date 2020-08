Decreto Agosto, dal 2021 il canone minimo concessioni balneari sale a 2500 euro. L’anno (Di sabato 15 agosto 2020) Non meno di 2500 euro l’anno. Dal primo gennaio 2021 il canone minimo per le concessioni delle spiagge e delle altre attività sul demanio marittimo (turistico-ricreativo, nautica da diporto, cantieristica navale, produttivo e industriali) aumenterà per oltre 21mila concessioni su un totale di quasi trentamila: poco più di 8mila, infatti, pagano già di più della nuova soglia prevista dal Decreto Agosto. Il ritocco al rialzo nelle intenzioni, dovrebbe assicuare un maggior gettito per 39 milioni annui. Resta invece invariata la situazione per le 8.108 concessioni che già oggi pagano un importo superiore a 2500 euro. La norma ha suscitato ... Leggi su ilfattoquotidiano

CottarelliCPI : Il decreto Agosto fissa un canone minimo per le concessioni demaniali marittime (spiagge e altro). Riguarda 21581 c… - ItaliaViva : 'L'articolo che ho voluto nel decreto agosto, incentiva con liquidità i ristoranti che hanno aperto e quelli che no… - sole24ore : Il capo dello Stato firma il decreto Agosto lievitato a 115 articoli. Domani lo speciale del Sole 24 Ore… - MY_Mony : RT @CottarelliCPI: Il decreto Agosto fissa un canone minimo per le concessioni demaniali marittime (spiagge e altro). Riguarda 21581 conces… - GraziaBrogiolo : RT @CottarelliCPI: Il decreto Agosto fissa un canone minimo per le concessioni demaniali marittime (spiagge e altro). Riguarda 21581 conces… -