Covid, infermiere infiamma il web. "Noi bardati a 30 gradi, veniteme a dì annamo a ballà" (Di sabato 15 agosto 2020) Sono almeno 10mila le condivisioni raccolte dal post di Marco Bellafiore , infermiere del Policlinico Umberto I di Roma. "Post polemico", la premessa. E poi via con un lungo sfogo in dialetto ... Leggi su quotidiano

