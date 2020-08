Coronavirus, in Messico superati i 511mila casi (Di sabato 15 agosto 2020) Sono saliti a 511.369 i casi di Coronavirus confermati in Messico, dove le autorità sanitarie ritengono che sia stato raggiunto il picco. I numeri di venerdì hanno segnalato 5.618 nuovi casi e 615 ... Leggi su tgcom24.mediaset

Sono saliti a 511.369 i casi di coronavirus confermati in Messico, dove le autorità sanitarie ritengono che sia stato raggiunto il picco. I numeri di venerdì hanno segnalato 5.618 nuovi casi e 615 dec ...

