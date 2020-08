Benatia: «Hakimi mi ha chiamato prima di firmare con l’Inter. Zyech? Totti lo voleva ma…» (Di sabato 15 agosto 2020) Medhi Benatia ha parlato in una lunga intervista a Sportweek: queste le parole del difensore marocchino Medhi Benatia ha parlato in una lunga intervista rilasciata a Sportweek: queste alcune parole del difensore marocchino. Hakimi – «Hakimi è forse la punta di diamante della generazione di talento che sta crescendo in Marocco. Già ora è tra i cinque esterni difensivi più forti in Europa, tra un paio d’anni sarà a contendersi il primo posto del podio con Alexander-Arnold del Liverpool. In questo momento, ma solo in questo momento, l’inglese è un pochino più forte. Hakimi mi ha chiamato prima di firmare per l’Inter: gli ho detto che l’Italia era la scelta migliore ... Leggi su calcionews24

