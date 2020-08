Bayern, Salihamidzic mai domo: “Vogliamo di più” (Di sabato 15 agosto 2020) La roboante vittoria di ieri sera del Bayern Monaco sul Barcellona ha sorpreso tutti. Ma Hasan Salihamidzic, ds del club, parlando al sito ufficiale della società tedesca ha invitato la squadra a non sedersi sugli allori e pretendere ancora di più nella cavalcata verso la finale di Champions: “È stato un piacere vedere i ragazzi giocare così. Siamo così concentrati e vogliamo continuare allo stesso modo, per non farci distrarre dall’altezza del risultato. Siamo felici, ma vogliamo di più”. Foto: Twitter Bayern Monaco L'articolo Bayern, Salihamidzic mai domo: “Vogliamo di più” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, non ha voluto rispondere alle voci di mercato su Ivan Perisic. «Siamo ai quarti di finale e bisognerà fare attenzione. E’ inutile in questo mo ...

“Le conversazioni stanno andando bene, ma adesso non è il momento di parlarne – le dichiarazioni del Ds dei bavaresi Salihamidzic ai microfoni di ‘Sky Sport Deutschland’ – La tensione è in aumento qui ...

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, non ha voluto rispondere alle voci di mercato su Ivan Perisic. «Siamo ai quarti di finale e bisognerà fare attenzione. E' inutile in questo momento parlarne».