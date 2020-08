Antonella Clerici, smacco dalla Rai: debutto programma rinviato per via della Falchi (Di sabato 15 agosto 2020) La presentatrice Antonella Clerici avrebbe dovuto iniziare con un nuovo format culinario a partire dal 7 settembre, ma la Rai ha deciso di posticipare. Ecco cosa è successo Antonella Clerici (Fonte foto: Getty Images)Doveva essere uno dei format inaugurali della prossima stagione televisiva ed invece la Clerici dovrà ancora aspettare. Il 7 settembre sarebbe dovuto andare in onda il primo episodio di “È sempre Mezzogiorno” che sostituirà a tutti gli effetti “La prova del cuoco” che dopo circa 20 è stata costretta ad abdicare. La fortuna non sembra girare affatto dalla parte della presentatrice di Legnano, che era impaziente di tornare a far compagnia gli italiani con un nuovo ... Leggi su chenews

