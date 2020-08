20 Idee di riciclo pallet per il vostro giardino. Assolutamente da copiare! (Di sabato 15 agosto 2020) Se l’autunno e l’inverno ci mettono in una sorta di letargo, durante il quale preferiremmo non muovere neanche un dito, primavera e estate introducono tutti gli individui in una nuova fase caratterizzata da entusiasmo e voglia di fare… meglio se all’aria aperta. Questo è il periodo adatto per recuperare tutti i lavoretti rimandati durante l’anno, e tra questi vi è indubbiamente lo sviluppo estetico e funzionale della propria casa e soprattutto del proprio giardino. Angolo barbecue con tavolo appoggio Fioriere rustiche ed eleganti Chi non ha a disposizione un budget alto può affidarsi al buon vecchio riciclo creativo, che anche questa volta proponiamo sotto forma di pallet. Fioriere o orto? I pallet sono pedane costruite semplicemente dall’assemblaggio ... Leggi su pianetadonne.blog

