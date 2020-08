Wanda Nara sul divano bollente: spacco da capogiro, lato A e piedi fanno impazzire i fan (Di venerdì 14 agosto 2020) Wanda Nara si riprende mentre sta sdraiata sul divano e mostra uno spacco da capogiro. L'abito azzurro, aderente decisamente ardito soprattutto perché indossato, con vista sul décolleté da capogiro. Ma stavolta anche i piedi della moglie di Icardi sono in bella mostra ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

