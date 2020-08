Tragedia a Tavolara, cade dal costone di Punta La Mandria e muore (Di venerdì 14 agosto 2020) , Visited 1 times, 1 visits today, Notizie Simili: Un medico di Olbia nella trincea di Bergamo: "La mia… Le bufale a cui credono gli studenti della Maturità 2020 Tragedia nel mare di Ottiolu, morto l'... Leggi su galluraoggi

Olbia, 14 agosto 2020 – Tragedia a Tavolara, questa mattina, dove un escursionista (le cui generalità non sono note al momento) è morto durante un’escursione. Secondo le prime informazioni disponibili ...Un uomo è morto precipitando dalla parte alta della scogliera dell'isola di Tavolara. Per il momento non si conosce l'identità della vittima: secondo alcuni testimoni che si trovavano in barca nella z ...