Tom Cruise non vuole nessuno al suo fianco quando corre nei film? (Di venerdì 14 agosto 2020) L'attore Tom Cruise non vorrebbe nessuno al suo fianco quando si dedica alle sue ormai note scene di corsa nei film, e la conferma arriverebbe da una sua co-star. Quante volte avete visto Tom Cruise correre assieme a qualcun altro in uno dei suoi film? Non ve ne vengono in mente, vero? Questo perché, secondo le voci, Tom non vorrebbe nessuno al suo fianco in quelle scene. Ma sarà vero? Ai microfoni dell'Hollywood Reporter, Annabelle Wallis, co-star di Cruise nello sfortunato reboot de La Mummia, ha "scagliato la pietra" - un po' come fece Anne Hathaway con la storia delle sedie sul set di Nolan -, affermando che, nonostante lei sia riuscita a ottenere delle scene di questo tipo, l'attore ... Leggi su movieplayer

Tom Cruise Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tom Cruise