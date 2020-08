Taxista rapinato a Milano: “Non ti muovere o ti ammazzo” – Video (Di venerdì 14 agosto 2020) Taxista rapinato a Milano da tre persone. Immobilizzato, viene minacciato di morte. Il Video a bordo dell’auto riprende tutta la scena Taxista rapinato a Milano da tre persone nella notte di mercoledì 12. Attimi di terrore quando verso le 2.00 tre ragazzi sono saliti a bordo del vettura a Porta Genova dicendo che dovevano andare in via Triboniano. Arrivati a destinazione, il passeggero seduto esattamente dietro al conducente del mezzo, l’ha bloccato mettendogli il braccio al collo. Minacciato di morte, nel Video di sorveglianza che ha ripreso tutta la scena e registrato l’audio, il rapinatore dice “non ti muovere o ti ammazzo”. Gli altri due lasciano i sedili ... Leggi su bloglive

Dando_68 : RT @Dario_Donato: Guardate bene le loro facce. Solidarietà al povero taxista. «Non ti muovere o ti ammazzo»: la rapina a un tassista a Mila… - elisadalbosco : RT @Dario_Donato: Guardate bene le loro facce. Solidarietà al povero taxista. «Non ti muovere o ti ammazzo»: la rapina a un tassista a Mila… - Dario_Donato : Guardate bene le loro facce. Solidarietà al povero taxista. «Non ti muovere o ti ammazzo»: la rapina a un tassista… -

Ultime Notizie dalla rete : Taxista rapinato

Corriere TV

MILANO – Attimi di terrore per un tassista 66enne rapinato nella notte di mercoledì 12 agosto a Milano. Verso le due di notte tre giovani sono saliti sul taxi a Porta Genova in direzione via Tribonian ...È ancora sotto choc il tassista di 66 anni rapinato a Milano da tre giovani che aveva accolto a bordo del suo mezzo intorno alle ore 2 della notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 agosto. L'uomo, che ha ...