Sorelle Enardu, la foto con svastica indigna. Serena: "Mea culpa, scusate"

Serena Enardu e la gemella Elga hanno festeggiato nelle scorse ore il compleanno di un'amica. Fin qui nulla di male: il 'male' è giunto con l'arrivo della torta a fine pasto. A una prima occhiata il dolce è parso squisito ma il punto è un altro: su quella torta ha fatto capolino una bandierina a

FranAltomare : Lavati spesso le mani. Evita di toccare naso e occhi. Se hai sintomi simili all’influenza, resta a casa. Mantieni… - paamm__ : RT @maryland_____: Ne usciremo meglio dicevano. Sorelle Enardu cancellate da tutto. - cristinascat10 : RT @maryland_____: Ne usciremo meglio dicevano. Sorelle Enardu cancellate da tutto. - ahahahahah_NO : RT @Serenahvabbe: Io che aspetto tutti i brand sponsorizzati dalle sorelle #Enardu e company dissociarsi e lasciarle a piedi ! https://t.co… - xsaransia : Le sorelle Enardu che arrampicatrici sociali assurde. Serena tenta di diventare famose da anni ma non ci riesce (pe… -

Serena Enardu nella bufera. L'ex tronista, insieme alla gemella Elga, è finita nell'occhio del ciclone per una foto in cui appare una svastica. Le due ex troniste di Uomini e Donne, infatti, sono stat ...Serena Enardu e la gemella Elga hanno festeggiato nelle scorse ore il compleanno di un’amica. Fin qui nulla di male: il ‘male’ è giunto con l’arrivo della torta a fine pasto. A una prima occhiata il d ...