Simeone distrutto | «Provo grandissima amarezza» – VIDEO

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Lipsia in Champions League

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata dall'Atletico Madrid contro il Lipsia in Champions League. Le sue parole.

«Non ho una spiegazione, sono amareggiato e triste. Volevamo di più, ci aspettavamo di più. Ma ho la certezza che abbiamo dato tutto, abbiamo dato tutto quello che avevamo. Ovviamente quando si perde, quando non si ottiene un risultato che ti permette di passare il turno ci sono sempre delle situazioni in cui avremmo potuto fare diversamente. Quello che posso garantire è che i giocatori hanno fatto tutto per essere al meglio».

