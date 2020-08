Salgono ancora i contagiati, sono 574. Tre morti (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA, 14 AGO - Crescono ancora i contagiati dal Coronavirus nelle ultime 24 ore: sono 574 rispetto ai 523 di ieri. Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno, quando ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

