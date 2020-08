Roma Scuola. Assessorato, inviate indicazioni per la riapertura dei servizi (Di venerdì 14 agosto 2020) Roma – Sono state inviate ai Municipi le indicazioni operative per l’avvio dell’anno educativo e scolastico 2020-2021. Come già comunicato, i nidi riapriranno il 9 settembre, mentre le scuole dell’infanzia il 14. Il personale rientrerà in servizio per i nidi il 27 agosto, mentre per le scuole dell’infanzia il 1 settembre, per riorganizzare gli spazi, effettuare la formazione specifica Covid e i test sierologici per l’individuazione della presenza di anticorpi contro il Coronavirus. Il criterio fondamentale della ripartenza è la stabilità dei gruppi con bambini che frequentano il tempo previsto in presenza, con i medesimi educatori e insegnanti di riferimento, secondo i rapporti definiti in base alle norme regionali e nazionali. Sarà previsto uno ... Leggi su romadailynews

Esistono date spartiacque nella vita di una persona. Quella di Arianna Virgolino è il 7 novembre 2019. Quel giorno il questore di Lodi la premiava per aver sventato una rissa da Far West a Casalpuster ...

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - I nidi riapriranno il 9 settembre, mentre le scuole dell'infanzia il 14. Il personale rientrerà in servizio per i nidi il 27 agosto, mentre per le scuole dell'infanzia il 1 set ...

