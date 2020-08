Roberto Bolle a Positano danza al tramonto nell'arcipelago che fu di Rudolf Nureyev (Di venerdì 14 agosto 2020) L’eleganza e l’armonia di una stella della danza e, sullo sfondo, le bellezze del tramonto di Positano. Così Roberto Bolle nell’ultimo post Instagram, che lo ritrae in posa a Li Galli, arcipelago situato a pochi chilometri a sud della penisola sorrentina.Li Galli ha da sempre esercitato un grande fascino: negli anni sono stati molti i personaggi famosi attratti dal suo incanto. Tra loro anche protagonisti del mondo della danza: nel 1924 il coreografo e ballerino russo Léonide Massine acquistò l’arcipelago, facendo costruire su quelle rovine una magnifica villa alla cui realizzazione contribuì l’architetto Le Corbusier. La proprietà passò poi ad un altro ballerino ... Leggi su huffingtonpost

Armonia, bellezza, eleganza e natura: Roberto Bolle, in vacanza a Positano, posa nell'arcipelago delle Sirene, Li Galli, nell'isolotto che fu della leggenda della danza Rudolph Nurejev.