Rivoluzione Barcellona! Piqué è durissimo, Setien va via e Bartomeu annuncia: “Già prese decisioni” (Di sabato 15 agosto 2020) Una serata da dimenticare in fretta per il Barcellona, ma non sarà facile. La sconfitta per 8-2 contro il Bayern Monaco rimarrà impressa per tanto tempo, forse per sempre. E’ Rivoluzione nel post gara, e non poteva essere altrimenti, anche alla luce di quanto accaduto quest’anno, tra diversità di vedute in società e malumori dei calciatori. Proprio un calciatore, una delle bandiere del club, Gerard Piqué, a fine partita è durissimo: “Il club necessita dei cambi. Bisogna rivedere tutto. Non so se è finito un ciclo, ma è chiaro che non stiamo avendo da qualche anno un percorso preciso. Lo si vede in Champions League, ma anche nella Liga. La prestazione di oggi è inaccettabile. Abbiamo toccato il fondo. Non c’è più molto da fare, lo si è visto ... Leggi su calcioweb.eu

