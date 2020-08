PS5 e Xbox Series X? 'C'è avversione per esclusive solo next-gen. Non sono anti-consumatore, Mario 64 non esisteva su SNES ed era fantastico' (Di venerdì 14 agosto 2020) Dubitiamo che si tratti di una risposta diretta al boss della divisione Xbox, Phil Spencer, ma per certi versi le parole di John Linneman di Digital Foundry sembrano proprio voler criticare un atteggiamento che ultimamente sembra aver preso piede in vista della next-gen. C'è una certa avversione per lo sviluppo solo su next-gen ed è decisamente un male.Il discorso ovviamente è incentrato su PS5 e Xbox Series X e abbiamo citato Phil Spencer perché circa un mese fa il dirigente Microsoft aveva sostanzialmente criticato lo sviluppo solo su next-gen definendolo come poco inclusivo e poco a favore dei consumatori. L'attacco diretto a Sony forse non c'era stato in ... Leggi su eurogamer

