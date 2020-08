Ponte di Genova, Di Maio: “Un dolore che non potrà mai affievolirsi. La revoca rimane sul tavolo, non è mai stata esclusa. Giustizia sarà fatta” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Sul nuovo Ponte di Genova sono stati issati 43 piloni, illuminati, per ricordare le 43 vittime innocenti del crollo del Ponte Morandi. Oggi, a distanza di due anni da quella terribile tragedia, tutti gli italiani hanno il dovere di ricordare quelle 43 persone. Un dolore che non potrà mai affievolirsi, un dolore che ci ha segnato profondamente”. E’ quanto scrive sulla sua Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a proposito dell’anniversario della tragedia del Ponte Morandi. “Perché le loro famiglie – scrive ancora l’esponente M5S -, i loro cari continuano a soffrire. Una giornata terribile che ha scosso un intero Paese. Lo scorso 3 agosto il vuoto lasciato dal crollo di quell’opera ... Leggi su lanotiziagiornale

luigidimaio : Sul nuovo Ponte di Genova sono stati issati 43 piloni per ricordare le 43 vittime innocenti del crollo del ponte Mo… - GiovanniToti : Genova non dimentica. Nella radura della Memoria, il luogo del ricordo della tragedia del Morandi con 43 alberi per… - Antonio_Tajani : Non dimenticheremo mai le 43 vittime del ponte Morandi. Nel loro ricordo continuiamo a lavorare per l'Italia del fu… - Corriere : Genova e l’anniversario del crollo del ponte, Conte: «Mai più una tragedia del genere» - DavideRibolini : RT @luigidimaio: Sul nuovo Ponte di Genova sono stati issati 43 piloni per ricordare le 43 vittime innocenti del crollo del ponte Morandi.… -