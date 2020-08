Panasonic S5: una nuova mirrorless Full Frame entry level? (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo le top di gamma della linea S1, si starebbe preparando il lancio di Panasonic S5, sempre basata sul nuovo L-Mount per sensore Full Frame, ma questa volta puntando ad una fascia di mercato più bassa ed ampia La sfida dei 5 non si ferma. Dopo Nikon Z5 già presentata ufficialmente e Sony che sembra intenzionata a presentare una nuova A5 al costo di all’incirca 1000 dollari, anche Panasonic tenta di aggredire la fascia bassa del mercato con una mirrorless Full Frame. Vediamo che cosa sappiamo. Parte del nuovo sistema Lumix L-Mount Panasonic S5: arriverà, ma come sarà? Secondo il sito di rumor fotografici Nikoshita l’uscita di Panasonic S5 è quasi scontata, purtroppo ... Leggi su tuttotek

AlfredoBertagna : RT @PanasonicItalia: Con Lumix #G100, non sei mai da solo: una fotocamera dalle straordinarie prestazioni video che ti accompagnerà in ogni… - PanasonicItalia : Con Lumix #G100, non sei mai da solo: una fotocamera dalle straordinarie prestazioni video che ti accompagnerà in o… -

Ultime Notizie dalla rete : Panasonic una Panasonic RB-M700B Recensione: cuffie con noise cancelling dai super bassi Everyeye Tech Panasonic RB-M700B Recensione: cuffie con noise cancelling dai super bassi

La scelta di un paio di cuffie passa anche dalle proprie preferenze musicali. Gli amanti del Jazz o della Classica devono puntare a modelli dal sound più bilanciato, in grado di riprodurre al meglio i ...

Settore della manutenzione: 5 sfide e opportunità

Ecco i fattori sui quali il settore della manutenzione può fare leva per ottenere un vantaggio di business. Attenzione alle sfide da affrontare Nello scenario attuale, i trend tecnologici in continua ...

La scelta di un paio di cuffie passa anche dalle proprie preferenze musicali. Gli amanti del Jazz o della Classica devono puntare a modelli dal sound più bilanciato, in grado di riprodurre al meglio i ...Ecco i fattori sui quali il settore della manutenzione può fare leva per ottenere un vantaggio di business. Attenzione alle sfide da affrontare Nello scenario attuale, i trend tecnologici in continua ...