Napoli e Scafati, rifiuti e scarti industriali nel fiume Sarno e poi in mare: due imprenditori denunciati (Di venerdì 14 agosto 2020) Due imprenditori sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti, inquinamento ambientale e scarico abusivo delle acque reflue industriali nel fiume Sarno. rifiuti e scarti industriali nel fiume Sarno e poi in mare: due imprenditori denunciati dai carabinieri del Gruppo Forestale di Napoli. I militari hanno accusato di gestione illecita di rifiuti, inquinamento ambientale e … Leggi su 2anews

bassairpinia : NAPOLI e SCAFATI: rifiuti e scarti industriali nel fiume Sarno e poi in mare. due imprenditori denunciati dai carab… - Torrechannelit : Napoli/Scafati – Rifiuti e scarti industriali nel fiume Sarno e poi in mare, due imprenditori denunciati - CCISS_Ministero : A3 Napoli-Salerno fine code causa lavori tra Svincolo Angri (Km 29,7) e A3 Svincolo Scafati (Km 25) in direzione… - LuceverdeRadio : #autostrade ??#lavori - A3 Napoli Salerno - Code tra Angri e Scafati > Napoli #luceverde #Campania - TrafficoA : A3 - Angri-Scafati - Coda A3 Napoli-Salerno Coda tra Angri e Pompei est-Scafati per lavori -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Scafati Napoli/Scafati - Rifiuti e scarti industriali nel fiume Sarno e poi in mare, due imprenditori denunciati Torrechannel Fiume Sarno, gestione illecita di rifiuti: denunciato titolare industria conserviera

Prosegue incessantemente l’azione repressiva condotta dai Carabinieri a tutela del fiume Sarno. I recenti controlli operati dal nucleo investigativo del gruppo forestale di Napoli, nei confronti delle ...

Rifiuti e scarti industriali nel fiume Sarno e poi in mare: nei guai due imprenditori

I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo Forestale di Napoli – nell’ambito dei controlli delle attività a ridosso del bacino del fiume Sarno – hanno denunciato per gestione illecita di rifiut ...

Prosegue incessantemente l’azione repressiva condotta dai Carabinieri a tutela del fiume Sarno. I recenti controlli operati dal nucleo investigativo del gruppo forestale di Napoli, nei confronti delle ...I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo Forestale di Napoli – nell’ambito dei controlli delle attività a ridosso del bacino del fiume Sarno – hanno denunciato per gestione illecita di rifiut ...