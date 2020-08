Motoscafo in avaria al largo di Cetara: due persone in salvo (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCetara (Sa) – Due persone sono state messe in salvo nel pomeriggio di oggi, al largo di Cetara, dopo una richiesta di intervento di soccorso a causa di un’avaria registrata da un Motoscafo. L’intervento è stato effettuato da parte degli uomini della Sezione nautica della Polizia di Stato di Salerno. Al largo di Cetara uno Scarab, Motoscafo da off shore, ha registrato un’avaria ai motori. A bordo dell’imbarcazione veloce, spinta verso il largo, in mare aperto, c’erano due persone. Gli agenti della Polizia diretti dal vice Questore, Giuseppina Sessa, sono intervenuti con i loro acquascooter ... Leggi su anteprima24

