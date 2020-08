Marco Rizzone (M5s): "I 600 euro? Ci metto la faccia, ma vi stanno gettando fumo negli occhi" (Di venerdì 14 agosto 2020) “Eccomi qua, io sono pronto a metterci la faccia e ad assumermi le mie responsabilità, ma devo anche a mettervi in guardia da chi vi sta gettando fumo negli occhi”. Il deputato M5s Marco Rizzone rompe il silenzio e fornisce la sua versione sulla vicenda del bonus richiesto all’Inps. “Usano me per prendervi in giro. Io voglio andare fino in fondo sulla questione morale di chi ha preso il bonus” premette il deputato che chiarisce: “Se avessi voluto intascarmi dei soldi non mi sarei di certo tagliato più di 40mila euro del mio stipendio da parlamentare, che invece ho donato per varie cause. Non ha senso rinunciare a tali somme e pensare di arricchirsi con i 600 euro”.“Voglio ... Leggi su huffingtonpost

