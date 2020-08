M5S, doppio sì dalla piattaforma Rousseau: via libera a terzo mandato e alleanze con Pd (Di venerdì 14 agosto 2020) Sulla piattaforma Rousseau doppio sì due quesiti. La base dà il via libera alla ricandidatura di Raggi. Di Maio: «Inizia nuova era». Ma il leader del Pd precisa: «Fatto positivo alleanze a livello locale ma questi ultimi 5 anni a Roma sono stati disastrosi» Leggi su corriere

