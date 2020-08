Lecce, forte interesse per un nazionale svedese (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Lecce punta a costruire un organico altamente competitivo per tentare la pronta risalita in Serie A, guidato dal mister Fabio Liverani.OBIETTIVO DAGERSTALcaption id="attachment 1006791" align="alignnone" width="594" Dagerstal (getty images)/captionFilip Dagerstal, giocatore di proprietà del Norrkoping, è uno dei principali obiettivi per rinforzare la difesa salentina. Il calciatore classe 1997 ricopre il ruolo di difensore centrale, e nel corso della sua giovane carriera è stato in grado di raccogliere nella massima serie svedese 116 presenze condite da 6 gol e 6 assist, riuscendo persino ad esordire in nazionale maggiore il 12 gennaio 2017 contro la Slovacchia. La trattativa però è salita, considerata l'agguerrita concorrenza da parte di alcuni club di Serie A come ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Lecce, forte interesse per un nazionale svedese - - fdrp16 : RT @dygualdo: cioè li ha portati in semifinale quello che doveva andare al lecce entrato al posto dell’attaccante più forte del mondo via g… - marco__lecce : @FinoAllaFine___ @Dami92Damiano Io non ci riesco proprio, è più forte di me! - dygualdo : cioè li ha portati in semifinale quello che doveva andare al lecce entrato al posto dell’attaccante più forte del mondo via gobbi - ValerioDiStef91 : Auhauauauauauaua ma il Lecce è 10 volte più forte in difesa di sti cessi -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce forte Donati, un contratto faraonico più forte di tutto Calcio Lecce La Puglia del nuoto conquista Roma: dopo Pilato, è Tarantino show. La leccese sul podio con Pellegrini

La nuotatrice salentina Chiara Tarantino, 17 anni, è arrivata terza nei 100 metri stile libero al 57° Trofeo Settecolli Frecciarossa, valevole come Campionato Italiano Assoluto Open. Chiara ha conclus ...

Da Epicuro al 5G: a Leuca con il filosofo Fusaro e Vincitorio - News Puglia - Quotidiano di Bari Brindisi Lecce

Un argomento fortemente condiviso da entrambi. Il 12 settembre a Roma ci sarà una manifestazione nazionale contro il 5G. Vincitorio ha commentato affermando che adesso, soprattutto dopo che il governo ...

La nuotatrice salentina Chiara Tarantino, 17 anni, è arrivata terza nei 100 metri stile libero al 57° Trofeo Settecolli Frecciarossa, valevole come Campionato Italiano Assoluto Open. Chiara ha conclus ...Un argomento fortemente condiviso da entrambi. Il 12 settembre a Roma ci sarà una manifestazione nazionale contro il 5G. Vincitorio ha commentato affermando che adesso, soprattutto dopo che il governo ...