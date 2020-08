La lezione inventata su aquila e corvo: la retorica inutile con un significato forzato (Di venerdì 14 agosto 2020) Da alcune ore sta circolando nuovamente sui social la foto che immortala aquila e corvo. Uno di quei post che sembrano darci verità assolute in grado di indirizzare il nostro percorso, grazie ad una semantica inventata e ad un testo che in realtà mira solo a strappare qualche facile like. Il motivo? Non siamo al cospetto della bufala riguardante leone ed elefante, a differenza di quanto avvenuto qualche settimana fa sui social come vi abbiamo riportato, ma di un contenuto al quale viene dato un significato del tutto “artificiale”. Come viene “pompata” la foto su aquila e corvo In particolare, oggi 14 agosto in tanti ci avete segnalato la foto con aquila e corvo, allegando anche un testo che sembra darci ... Leggi su bufale

clikservernet : La lezione inventata su aquila e corvo: la retorica inutile con un significato forzato - Noovyis : (La lezione inventata su aquila e corvo: la retorica inutile con un significato forzato) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : lezione inventata La lezione inventata su aquila e corvo: la retorica inutile con un significato forzato Bufale.net Cambogia, la "Scuola della spazzatura" dove le lezioni si pagano con i rifiuti di plastica

Kimleng Sang, una guida turistica di Angkor Wat, in Cambogia, si è ritrovato disoccupato a causa dalla chiusura del Covid-19. Niente turisti, niente visite guidate, niente più guadagni. Aguzzando l’in ...

La "lezione" di De Luca: pronto soccorso chiusi e malati in doppia fila

Vincenzo De Luca si vanta di sapere mettere in riga i campani, ma per ora li mette soprattutto in fila. Come all'ingresso della metropolitana di piazza Garibaldi a Napoli dove il contingentamento «est ...

Kimleng Sang, una guida turistica di Angkor Wat, in Cambogia, si è ritrovato disoccupato a causa dalla chiusura del Covid-19. Niente turisti, niente visite guidate, niente più guadagni. Aguzzando l’in ...Vincenzo De Luca si vanta di sapere mettere in riga i campani, ma per ora li mette soprattutto in fila. Come all'ingresso della metropolitana di piazza Garibaldi a Napoli dove il contingentamento «est ...