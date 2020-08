Iran: Putin propone riunione 5+1 con Teheran (Di venerdì 14 agosto 2020) ANSA, - MOSCA, 14 AGO - Il presidente russo Vladimir Putin ha oggi proposto un vertice dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con Germania e Iran per discutere il ... Leggi su corrieredellosport

simo6608 : @itaca7itaca @g_occhionero Da un mio amico greco so che stanno isolando Erdogan. Macron da sempre al fianco di Merk… - antoniodb69 : RT @claudiocerasa: Un referendum non umorale. Chi è stato lo dica. Raggi, si salvi chi può. Proteggere la libertà degli imprenditori. Giù a… - claudiocerasa : Un referendum non umorale. Chi è stato lo dica. Raggi, si salvi chi può. Proteggere la libertà degli imprenditori.… - giorgio_piras49 : @CesareSacchetti Stanno complottando insieme contro di noi Trump, Bolsonaro, Xi Jinping, Putin, Merkel, Johnson, Ma… - negromanten1 : @AlfioKrancic Più che commento io ce l'ho un'idea. Ma bisognerebbe capire le teste di pene che hanno un paio di ban… -

Ultime Notizie dalla rete : Iran Putin Iran: Putin propone riunione 5+1 con Teheran - Ultima Ora Agenzia ANSA Iran: Putin propone riunione 5+1 con Teheran

(ANSA) - MOSCA, 14 AGO - Il presidente russo Vladimir Putin ha oggi proposto un vertice dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con Germania e Iran per discutere il ...

Iran: Putin, Russia propone videoconferenza tra firmatari accordo sul nucleare e situazione regionale

Mosca, 14 ago 17:58 - (Agenzia Nova) - La Russia propone lo svolgimento di una video conferenza tra i cinque permanenti del del Consiglio di sicurezza Onu (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati U ...

(ANSA) - MOSCA, 14 AGO - Il presidente russo Vladimir Putin ha oggi proposto un vertice dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con Germania e Iran per discutere il ...Mosca, 14 ago 17:58 - (Agenzia Nova) - La Russia propone lo svolgimento di una video conferenza tra i cinque permanenti del del Consiglio di sicurezza Onu (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati U ...