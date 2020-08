Guerra del gas nel Mediterraneo, ore diplomatiche convulse (Di venerdì 14 agosto 2020) Due caccia Mirage della Francia sorvolano l’area marina contesa da Turchia e Grecia nel Mediterraneo orientale. Parigi ha inviato anche due fregate a difesa della Grecia nella Zona economica esclusiva (ZEE) ellenica non riconosciuta da Ankara, tra l’isola di Creta, a ovest, e l’isola di Cipro, a est.E intanto si costituisce un vasto fronte anti-turco nella Guerra del gas in corso nel Mare del Levante.Sono queste ore di diplomazia convulse.Dopo un incontro a Vienna con il Segretario di Stato americano Mike Pompeo nella tarda serata di venerdì, il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha dichiarato alla stampa di sperare che tutte le nazioni coinvolte nell’attuale situazione di tensione nel Mar Mediterraneo orientale agiscano in modo decoroso, che non scoppi alcun conflitto e che tutti ... Leggi su huffingtonpost

