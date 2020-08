Gabriella Farinon, la Signorina Buonasera si racconta a “Io e Te”: «Ecco cosa rispondo agli ‘spasimanti’» (Di venerdì 14 agosto 2020) Ripercorre la sua carriera nel salotto di Pierluigi Diaco Gabriella Farinon, Signorina Buonasera ospite oggi, venerdì 14 agosto, a Io e Te. “Sono soddisfatta, – dice la settantanovenne trevigiana (compirà gli anni il prossimo 17 agosto) – ho fatto tante cose, cosa devo chiedere di più?”. Attiva come annunciatrice in Rai dal 1961 al 1968, la Farinon confessa di essere affascinata da tutto ciò che non ha ancora visto. Non dai reality, però, che ammette di non aver mai guardato. “I reality? – ribatte la presentatrice incalzata dal padrone di casa sulla possibilità di tornare in tv magari in un contesto del genere – Non li ho mai visti, mi dispiace. Si dovrebbe vedere tutto ma non li guardo”. Leggi ... Leggi su urbanpost

