F1, Verstappen: “Ripetere Silverstone? Vedremo” (Di venerdì 14 agosto 2020) “In qualifica non penso a un miracolo perché la Mercedes è troppo veloce ma in gara chissà, vedremo se riuscirò a ripetere quanto fatto a Silverstone“. Max Verstappen lancia la sfida alle Mercedes al termine delle libere del venerdì del Gran Premio di Spagna. “Se sarà possibile superare il Q2 con gomma dura? Non penso che tra dura e media possa esserci una grossa differenza ma io avrei preferito utilizzare delle mescole più morbide – ha spiegato Verstappen ai microfoni di Sky -. La macchina è comunque andata piuttosto bene e la giornata è stata positiva ma ci manca ancora qualcosa nel giro secco per poter raggiungere le Mercedes”. Leggi su sportface

