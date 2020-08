Dua Lipa e Madonna in Levitating, una collaborazione d’eccezione per Club Future Nostalgia (Di venerdì 14 agosto 2020) Dua Lipa e Madonna in Levitating, il nuovo singolo è disponibile da oggi e segna la collaborazione straordinaria tra le due artiste amate in tutto il mondo. Si intitola Levitating la canzone che unisce Dua Lipa e Madonna in un featuring d'eccezione. Il brano è il primo estratto dall'album Club Future Nostalgia, il nuovo progetto discografico di Dua Lipa che sarà disponibile dal prossimo 28 agosto negli store digitali. Dua Lipa ha remixato i brani del suo ultimo lavoro e ha aggiunto featuring eccezionali in Club Future Nostalgia. Il primo è quello con Madonna, ... Leggi su optimagazine

