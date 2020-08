Dovizioso: 'KTM veloci, ma occhio anche alle Suzuki' (Di venerdì 14 agosto 2020) Nella classifica combinata dei tempi al termine del venerdì del Gran Premio d'Austria , Andrea Dovizioso è secondo , staccato di soli 44 millesimi dal leader Pol Espargaro. Il forlivese, dopo aver ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

motosprint : #Dovizioso: “#KTM veloci, ma occhio anche alle Suzuki” - Fabian_NitroX : RT @repubblica: MotoGp, Austria: la Ktm fa la voce grossa, Espargarò guida le libere. Riecco Dovizioso, indietro Rossi - repubblica : MotoGp, Austria: la Ktm fa la voce grossa, Espargarò guida le libere. Riecco Dovizioso, indietro Rossi - SportRepubblica : MotoGp, Austria: la Ktm fa la voce grossa, Espargarò guida le libere. Riecco Dovizioso, indietro Rossi - StraNotizie : MotoGp, Austria: la Ktm fa la voce grossa, Espargarò guida le libere. Riecco Dovizioso, indietro Rossi -

Ultime Notizie dalla rete : Dovizioso KTM

Nella classifica combinata dei tempi al termine del venerdì del Gran Premio d’Austria, Andrea Dovizioso è secondo, staccato di soli 44 millesimi dal leader Pol Espargaro. Il forlivese, dopo aver svolt ...E' stato il pilota più veloce in pista così come il primo tra le Ktm. Pol Espargarò ha fatto un esordio col botto nella prima giornata austriaca ma come ha spiegato “è troppo presto” per riuscire a ca ...