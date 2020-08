Bielorussia, il popolo ancora in piazza contro Lukashenko. L’Ue non accetta l’esito delle elezioni e annuncia sanzioni (Di venerdì 14 agosto 2020) «L’Ue non accetta i risultati elettorali. Inizia il lavoro sulle sanzioni per i responsabili delle violenze e dei brogli». L’annuncio dell’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, arriva in serata, quando sta per volgere al termine un’altra giornata di manifestazioni in Bielorussia dove il popolo sembra essere determinato a non accettare l’esito delle elezioni farsa del 9 agosto che hanno confermato Lukashenko al potere. A Minsk come in altre città gruppi di donne vestite di bianco hanno sfilato per le strade, sfidando le polizia con fiori e abbracci nonostante la terribili repressioni portate avanti negli ultimi giorni. Cortei spontanei che hanno dato vita ad altri cortei. Come ... Leggi su open.online

