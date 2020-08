Belen Rodriguez, Simona Ventura è diretta: “Piace alle donne” (Di venerdì 14 agosto 2020) Belen Rodriguez piace alle donne e il suo uomo ancora non è arrivato. Parola di Simona Ventura, la sua madrina televisiva Belen Rodriguez piace alle donne. Il giudizio di Simona Ventura è diretto. Lei stessa si definisce un po’ la madrina della showgirl argentina avendola lanciata nel lontano 2008 quando da semisconosciuta partecipò all’Isola dei Famosi, classificandosi seconda dietro Vladimir Luxuria. Da allora una carriera in ascesa e dopo dodici anni si può dire ancora in pieno svolgimento. Nelle scorse settimane Maria De Filippi, che anche lei potrebbe essere un po’ la madrina di Belen, ha commentato la rottura tra la ragazza e Stefano ... Leggi su bloglive

