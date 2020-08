Bari, incidente tra auto e moto: il bilancio è tragico (Di venerdì 14 agosto 2020) Gravissimo incidente stradale sulla statale tra Martina Franca e Locorotondo, rispettivamente in provincia di Taranto e Bari. tragico bilancio. Nella tarda serata di ieri si è verificato un gravissimo incidente sulla strada statale 172, che unisce Martina Franca, in provincia di Taranto e Locorotondo, in provincia di Bari. Come riporta Skytg24, lo scontro è avvenuto … L'articolo Bari, incidente tra auto e moto: il bilancio è tragico proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

DArcangeloLex : RT @NoiNotizie: Martina Franca (#Taranto): due fratelli di 30 e 34 anni morti in due settimane, il più grande ieri sera in incidente strada… - NoiNotizie : Martina Franca (#Taranto): due fratelli di 30 e 34 anni morti in due settimane, il più grande ieri sera in incident… - NoiNotizie : Nell’incidente sulla Martina Franca (#Taranto)-Locorotondo (#Bari) morto il fratello del 30enne deceduto per un mal… - NoiNotizie : Incidente sulla Martina Franca (#Taranto)-Locorotondo (#Bari: morti una 38 e il compagno 34enne, fratello del 30enn… - iCapiscers : @iMilanista Si ma in Italia non hai idea, un tassista a Bari mi ha detto che uno morto per incidente stradale, lo h… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari incidente Incidente sulla superstrada: un'auto si ribalta, l'altra contro il guard rail BrindisiReport Scontro auto-moto tra Locorotondo e Martina: giovane coppia lascia bambino di 10 mesi

Tragico incidente nella notte sulla strada statale 172 che collega Martina Franca e Locorotondo. Coinvolte nello schianto una moto e una Nissan Qashqai. A perdere la vita il 34enne Cesare Fumarola e l ...

Scontro in moto tra Martina e Locorotondo: muoiono i genitori di un bambino di 10 mesi

Incidente mortale nella notte sulla strada statale 172, che collega Locorotondo a Martina Franca. Intorno alle 23 si sono scontrate, per cause ancora da definire, una moto e una Nissan Qashqai. Nell'i ...

Tragico incidente nella notte sulla strada statale 172 che collega Martina Franca e Locorotondo. Coinvolte nello schianto una moto e una Nissan Qashqai. A perdere la vita il 34enne Cesare Fumarola e l ...Incidente mortale nella notte sulla strada statale 172, che collega Locorotondo a Martina Franca. Intorno alle 23 si sono scontrate, per cause ancora da definire, una moto e una Nissan Qashqai. Nell'i ...