Alberto Matano rompe il silenzio: “Tutto inventato”. È dispiaciuto per quello che è successo (Di venerdì 14 agosto 2020) Alberto Matano rompe finalmente il silenzio. In queste settimane il giornalista, ex mezzobusto del Tg1 e padrone di casa a La Vita in diretta ha sempre evitato di intervenire sulla polemica nata dopo l’addio di Lorella Cuccarini al programma che hanno condotto insieme per un’intera stagione. Soprattutto Matano ha sempre evitato di rispondere alle accuse che la ex collega ha mosso nella lettera di addio diffusa poco prima dell’ultima puntata de La Vita in diretta. La conduttrice, pur senza mai nominarlo, lo aveva definito un uomo dall’ego smisurato e maschilista. Solo ora, in un’intervista rilasciata a Repubblica, Alberto Matano ha deciso di replicare. Al quotidiano ha respinto tutte quelle definizioni. Ha spiegato che non è mai stato ... Leggi su caffeinamagazine

