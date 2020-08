Xbox Game Studios: Microsoft continuerà ad acquistare nuovi team di sviluppo (Di giovedì 13 agosto 2020) Secondo un tweet dell’insider Klobrille, Microsoft continuerà ad acquisire nuovi team di sviluppo da inserire nei suoi Xbox Game Studios Microsoft è intenzionata ad acquistare nuovi team di sviluppo per ampliare i suoi Xbox Game Studios. A riportare la notizia è il noto insider Klobrille, tramite un post su Twitter. Stando al resoconto dell’ultimo anno fiscale della casa di Redmond, sembra che l’azienda voglia investire su nuovi contenuti e nuove IP. Gli Xbox Game Studios si potrebbero ampliare con nuovi ... Leggi su tuttotek

